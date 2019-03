Campingplads har allerede booket de første Tour de France-pladser

- Vores indtryk er, at det er cykelentusiaster, der gerne vil være sikre på at kunne holde sig tæt på løbet. Vi har både bookinger fra nogen, der kommer i hold, og nogen har lejet pladser for alle fire dage, hvor løbet er i Danmark, siger campingdirektøren.

Hun fortæller, at de første bookinger kom dagen efter, at det blev offentliggjort, at Tour de France kom til Danmark. Siden er flere kommet til.

- Vi har ikke udsolgt, men det skal vi nok nå at blive, når vi har udlejet de første pladser allerede nu. For os er det ret usædvanligt med bookinger så lang tid i forvejen, for camping er ofte lidt mere spontant og vejrafhængigt, siger direktør Camilla Dvinge.

Kolding: Normalt bliver pladserne ikke udlejet to år før, de skal benyttes, men hos Dancamp i Kolding har man slået de første krydser i ordrebogen for sommeren 2021, hvor Tour de France passerer byen.

Tour de France har offentliggjort, at løbet begynder i Danmark i 2021. Etapen, der kommer igennem Kolding Kommune, foregår den 4. juli 2021. Cykelløbet, der regnes for verdens største, tv-transmitteres til 190 lande og ses undervejs i løbet af omkring 3,5 milliarder seere. I 2018 deltog der 176 ryttere fordelt på 22 hold i Tour de France. Hvert hold måtte stille med otte ryttere hver.

4000 pressefolk

Der har været historier fremme om, at campingpladser tæt på mål- og startbyerne er blevet kimet ned. Det gælder eksempelvis Nyborg Strand Camping. Til TV2 har lejrchef Tina Demant Jensen udtalt:

- Jeg har nok en 50-60 mails med ønsker om reservationer, der ligger og venter. Jeg tror, der bliver stuvende fuldt af mennesker.

Campingpladsen ligger lige ved afslutningen af 2. etape, som skal køres fra Roskilde til Nyborg. Og i takt med at de nærmeste pladser og hoteller bliver fyldt, så rammer efterspørgslen Kolding for alvor, tipper Peder J. Madsen, der er hoteldirektør på Hotel Koldingfjord og formand for restauratører og overnatningssteder i Kolding.

- Der kommer mange her, som skal overnatte, for de kan ikke bo i Vejle og Sønderborg alle sammen. Alene i pressekorpset er der jo 4000 mennesker fra ind- og udland, siger Peder J. Madsen, som fortæller, at han allerede har været inde for at tjekke, om hans eget hotel er klar til at modtage gæster i Tour de France-weekenden.

- Så må vi se, hvor stor trykket bliver, og om vi ender der, hvor vi skal sige nej til et bryllup eller et andet stort arrangement, så vi er sikre på at have pladser nok til Tour de France-efterspørgslen. Det kan godt blive en overvejelse, vi kommer til at have.