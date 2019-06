Kolding: Restauratør Annie Fløe Svenningsen, Kolding, der grundlagde "Blå Cafe" på Lilletorv i Slotsgade, fylder tirsdag den 11. juni 65 år.

Annie Fløe Svenningsen, der er fra Ølholm, er autodidakt indenfor restaurationsbranchen. Hun er oprindelig uddannet lærer fra Kolding Seminarium og virkede efter at have taget lærereksamen på en specialskole for senudviklede i Brørup. Via en veninde i Aarhus, som drev restaurant, og hvor Annie Fløe Svenningsen af og til hjalp til, fik hun den store interesse for cafélivet og tog efterfølgende springet og startede Blå Café. Siden fulgte Lucca på Låsbybanke og "Madkælderen" på Koldinghus. Hun har også siden været formand for Kolding Restauratørforening.

Annie Fløe Svenningsen bor i "Mejeriet" i Låsbygade sammen med sin mand arkitekt Chris Fløe Svenningsen. Hun har sønnerne Rasmus og Christian. -gan