DF's Kristina Jørgensen er bekymret over, at borgerne må ty til civile anholdelser, sådan som det blandt andet skete i Lunderskov for nylig.

Lunderskov: "Jeg vil gerne opfordre politiet til at blive mere synligt herude i lokalområdet, hvor en øget tilstedeværelse vil blive meget påskønnet - især i aften- og nattetimerne".

Sådan skriver byrådspolitiker Kristina Jørgensen (DF) i et læserbrev til JydskeVestkysten. Hun, der er formand for børne- og uddannelsesudvalget, skriver desuden, at "især Nørregade og Iver Dahlsvej jævnligt oplever stribevis af indbrud". Derfor satte hun sig til tasterne.

- Jeg har kunnet læse, at der er fald i antallet indbrud på landsplan, og det er glædeligt, men jeg må også anerkende, at det ikke er det samme billede, der tegner sig lokalt. I hvert fald ikke ud fra min opfattelse. Jeg hører, at der i perioder er stribevis af indbrud i visse områder i Lunderskov by, siger Kristina Jørgensen.

Der er en landbetjent i Lunderskov, som også varetager Vamdrup. Hvad ser du ellers gerne, at politiet gør?

- Jeg erkender, at det også er boligejernes opgave at sikre deres hjem med nye vinduer og den slags. Jeg mener dog, at det har stor værdi for et lokalsamfund, hvis politiet er mere synligt i form af patruljebiler eller landbetjenten, siger Kristina Jørgensen.

Hun understreger, at hun ikke er ude med en kritik af politiet, men at hun blot har et ønske om, at politiet viser, de er bevidste om lokalområderne.