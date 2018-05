Byrådsmedlem stopper som leder af virksomhed for udsatte efter kun 11 måneder

Byrådsarbejdet fylder for meget for Hans Holmer til, at han har lyst til at fortsætte som leder af Huset Venture. SF'eren føler ikke, han har været i stand til at være nok fysisk til stede, siger han.

Kolding: Byrådsmedlem Hans Holmer (SF) takker af i Huset Venture. SF'eren forlader sit job som leder af virksomhedens Kolding-afdeling, selvom det blot er 11 måneder siden, han fik stillingen og var med til at starte projektet op i byen. Da Hans Holmer 1. juli sidste år satte sig i leder-stolen, var han endnu ikke valgt til Kolding Byråd, og netop byrådsposten, som han fik efter kommunalvalget i november, har haft indflydelse på hans beslutning, fortæller han til JydskeVestkysten. - Jeg har sagt min stilling op hos Huset Venture, hovedsageligt fordi byrådsarbejdet tager noget mere tid, end jeg havde regnet med. Det er klart, at jeg kun kan være et sted ad gangen. Jeg har haft en god dialog med vores direktør, og jeg har sagt, at jeg synes, de skal finde én, der har mulighed for at være mere fysisk til stede, end jeg har haft, siger Hans Holmer, der tidligere har været fuldmægtig hos Skat. Huset Venture er en såkaldt socialøkonomisk virksomhed, og i Kolding er der ti ansatte, der alle er ansat i fleksjob. Målet er, at de ansatte, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan arbejde på fuld kraft, skal komme tættere på arbejdsmarkedet. Jobcenter Kolding har købt forløb hos Huset Venture til samlet en million kroner.

Huset Venture



Huset Venture Kolding er en del af den landsdækkende, socialøkonomiske virksomhed, Huset Venture, som du kan læse mere om på Huset Venture Kolding består af flere afdelinger: en tøjbutik med secondhand, vintage og omsyet retrotøj, en systue og herudover en kursus- og afklaringsafdeling, der arbejder med afklaring af udsatte ledige.Huset har ti ansatte, som alle er ansat i fleksjob. Ideen bag Huset Venture er at skabe arbejdspladser til mennesker, der på grund af enten ulykke, handicap eller sygdom ikke kan arbejde på fuld kraft.