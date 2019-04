Byrådsmedlem: Klostergården skæmmer Kolding

Poul Erik Jensen (S) mener, at Klostergården for længst burde være blevet revet ned, og at den faldefærdige bygning er en skændsel for byen.

- Når bygningen får lov til at stå så lang tid, som den gør, og der ligger masser af ting i bygningen, så risikerer man ødelæggelser og brand. Det er en af årsagerne til, at vi har ønsket at få bygningen fjernet så hurtigt som muligt, siger han.

Nedrivning står for døren

Byrådet godkendte for en måneds tid siden den såkaldte skema B-ansøgning fra Domea.dk, der betyder, at de nu kan gå i gang med at søge tilladelse til at starte nedrivningsarbejdet. Domea.dk kan endnu ikke fortælle, hvornår nedrivningsarbejdet kan gå i gang, men Louise Prahm, projektudviklingschef ved Domea.dk, fortæller, at nedrivningstilladelsen er søgt.

Borgmester Jørn Pedersen (V) siger, at nedrivning er den eneste løsning på, at unge bryder ind og laver hærværk i Klostergården.

- Nedrivning er den eneste løsning, når folk bliver ved med at bryde ind, og det burde være gået i gang for længe siden. Jeg er om nogen dødtræt af, at det ikke er sket endnu, men nu er tilladelsen søgt, siger Jørn Pedersen.