Byrådet klar med arbejdsplan for de næste fire år

Under konstitueringsforhandlingerne på valgnatten i november aftalte partierne at lave et politisk manifest for den kommende byrådsperiode. Nu er det klar.

- Det er ikke det samme som at sige, at man stemmer for alt det, der står i planen. Men det står ikke til diskussion, at alle emnerne kommer til debat i løbet af de næste fire år, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Kolding: Her godt seks uger efter valget i november er Kolding Byråd klar med sin arbejdsplan for de næste fire år.

Arbejdsplanen beskriver en række mål og ønsker for hvert enkelt politikområde.F.eks. kommer følgende emner til debat: Øget fokus på tilbud til demente, værdighedsteknologi, ungehus, styrkelse af socialøkonomiske virksomheder, kollektiv trafik og forbedring af bybusnet, inderhavnen som bymæssigt hotspot, udviklingsplan for fritids- idrætsområdet og øget fokus på at sikre 18-30-årige uddannelse og job.

Tidsplan

Det 14 sider lange manifest beskriver i form af ønsker og mål den retning, byrådet vil arbejde i inden for alle politikområder frem mod 2021.

Målene bliver til konkrete sager i byrådets forskellige fagudvalg i løbet af den næste tid - nogle om få uger, mens andre først vil poppe op om et par år.

- Nu skal direktionen lave en reel tidsplan til os, oplyser borgmesteren, som synes, "det er fantastisk, at vi har sådan et papir i stedet for, at sagerne kommer dryppende".

- Det betyder ikke, at der ikke vil dukke masser af andre sager op også. Men nu har vi sat en retning for Kolding, siger Jørn Pedersen om manifestet, som ikke mindst blev efterlyst af Socialdemokratiet i valgkampen.

Og herfra har gruppeformand Christian Haugk (S) store forventninger.

- Jeg synes, det er klogt, at borgmesteren har lyttet og fået lavet sådan et dokument, som sikrer en rimelig forventningsafstemning mellem konstitueringspartierne og sætter nogle milepæle for det politiske arbejde. At vi på den måde har fået gennemført noget socialdemokratisk politik, nærmest før vi er gået i gang med den nye byrådsperiode, glæder mig på byens vegne, siger han.

Christian Haugk forventer, at arbejdsplanen vil binde konstitueringspartierne - som altså er alle byrådets seks partier - bedre sammen.

- Det er i hvert fald mit lønlige håb i stedet for, at alle render i hver sin retning. Det her kan være befordrende for et bredere samarbejde, siger han.

Det mener du ikke var tilfældet i det forrige byråd, hvor konstitueringen også var meget bred?

- Jeg synes, vi så et samarbejde mellem V, K og DF i den interne ring og først derefter et samarbejde med os andre. Det var en mærkelig måde at samarbejde på, synes jeg, siger Christian Haugk.