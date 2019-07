Byrådet åbner for nye butikker i Kolding Retailpark: Handlende kan se frem til langt flere muligheder

- Den nye lokalplan giver mulighed for at kunne levere dét, der er efterspørgsel på nu, så vi får en bedre udnyttelse af området, siger Birgitte Kragh (V), som er medlem af Kolding Byråd og formand for planudvalget.

Kolding: Babysager, burgere og nips til boligen. Nu kan de handlende snart se frem til langt flere butikstyper i Kolding Retailpark.

Indtil nu har den hesteskoformede genbo til Kolding Storcenter nemlig været underlagt krav til typerne af forretninger, der måtte leje sig ind. Der var tale om butikker med de såkaldte særligt pladskrævende varegrupper, så som møbelforretninger, byggemarkeder og butikker med hårde hvidevarer.

Det kommer dog til at ændre sig nu, for et næsten enig byråd har vedtaget en række lempelser i lokalplanen, der åbner op for en lang række nye typer af butikker. Det oplyser Nordicals Erhvervsmæglere i en pressemeddelelse.

Med Bauhaus' indtog, Silvans exit og områdets udvikling er interessen for lokalerne på det seneste kommet fra andre typer af forretninger, og det har byrådet altså honoreret med en ny lokalplan, der tillader såkaldte udvalgsvarer. Det vil sige varer som elektronik, babysager, tøj og sko, og faktisk tillader lokalplanen fremover også spisesteder og kontorer. Samtidig får både området og flere af lejemålene en markant opgradering.

- Den nye lokalplan giver mulighed for at kunne levere dét, der er efterspørgsel på nu, så vi får en bedre udnyttelse af området, siger Birgitte Kragh (V), som er medlem af Kolding Byråd og formand for planudvalget, i pressemeddelelsen.

- Vi håber på, at tiltaget bliver taget godt imod, og at handlen får et løft. Området er attraktivt, og der kommer kunder fra nær og fjern, som nu får et endnu mere mangfoldigt indkøbstilbud, tilføjer hun.