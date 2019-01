Byråd fordeler pulje på 20 millioner: Forskønnelse af Jernbanegade og hjælp til nye kunstgræsbaner

Kolding: Jernbanegade mellem banegården og Buen får lidt af en ansigtsløftning hen over de næste to år, udfordringerne i handelslivet i hele Kolding Kommune skal analyseres nærmere, der skal penge til at drive to nye kunstgræsbaner i Kolding, og så får skoleafdelingen i kommunen en millionindsprøjtning til at afhjælpe et underskud, der er opbygget gennem flere år.

Det er blot nogle få af de i alt 18 projekter og initiativer, som gruppeformændene i Kolding Byråd fredag besluttede skal have del i den udviklingspulje på 20 millioner kroner for i år og otte millioner kroner for hvert af de kommende tre år.

Det var i forbindelse med budgetlægningen for i år, at byrådet etablerede puljen, som først skulle udmøntes her i januar. Ifølge borgmester Jørn Pedersen (V) har det haft den fordel, at han og kollegerne i byrådet kunne tilpasse bevillingerne fra puljen til de udfordringer og forslag, der er helt aktuelle.