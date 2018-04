Bymidten mangler hundredvis af p-pladser

Nu vil politikerne have en strategi for, hvordan p-plads-manglen i midtbyen bliver løst. Ifølge mobilitetsplanen er underskuddet af parkeringspladser i centrum på omkring 300.

Kolding: Mange bilister med ærinde i Koldings centrum oplever at køre søgende rundt i jagten på en ledig bås. Forklaringen er den enkle, at der ikke er parkerings-pladser nok i midtbyen.

Ifølge kommunens mobilitetsplan fra 2016 er der et underskud på cirka 300 p-pladser i centrum, og siden har den almindelige stigning i trafikken og fremgang i erhvervslivet formentlig ført til et endnu større underskud. Derfor er det også uacceptabelt for flere politikere at nedlægge de 104 p-pladser i Borchs Gård for at skabe en grøn midtby-oase, sådan som det overvejes.

Nu vil flere politikere have gjort noget ved problemet.

- Vi har en udfordring med parkering i Kolding. Det bliver vi nødt til at forholde os strategisk til. Vi må finde nogle modeller til at få etableret nogle flere p-pladser, hvis vi vil have flere til at handle i midtbyen, siger fungerende formand for plan- bolig- og miljøudvalget, Asger Christensen (V).

Socialdemokraternes gruppeformand Poul Erik Jensen konstaterer enslydende, at "vi mangler simpelthen p-pladser i midtbyen".

- Jeg vil ikke sige, at det er katastrofalt, for man kan jo godt finde en p-plads, hvis man vil gå lidt. Men der er et behov, og det skal vi have gjort noget ved, siger han.