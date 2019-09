Bykirke dyrker en køkkenhave, der er åben for alle

Både Marianne Lund (forrest) og Inger Rask er aktive i Kristkirken og ser en klar sammenhæng mellem kirken og haven.- At dyrke have handler for mig om kreativitet og skaberglæde, men det handler også om glæde over alt det, Gud har skabt. Og hvis vi så samtidig kan passe på naturen og glæde nogle mennesker med lidt grøntsager, så hænger det rigtig godt sammen, siger Marianne Lund. Foto: Ole Noermark Larsen

Byhaver er skudt op som et fænomen over hele landet, og i Kristkirken har man grebet ideen og dyrket en køkkenhave, hvor man gerne må komme forbi og hente æbler eller noget med hjem til salatskålen.

Kolding: Normalt er det eftertænksomhed, livsglæde og opmuntring, man høster i kirken, men i Kristkirken kan man nu også høste årstidens frugter, urter og andet, der gror i haven ved kirkens fraflyttede kordegnebolig. I haven, som ligger på hjørnet af Haderslevvej og Hans Haves Vej, har to kvinder med grønne fingre skabt en lille, frodig oase, hvor alle kan gå forbi og hente lidt til salatskålen eller plukke et æble. Kartofler, grønkål, palmekål, gulerødder og bladselleri er nogle af de afgrøder, der har fået fat og kan høstes i haven. Alt her er dyrket økologisk og omhyggeligt mærket med skilte, så man ved, hvad man får med hjem. - Jeg har køkkenhave nok derhjemme, men for mange, der bor i lejlighed, kunne det måske være rart at kunne gå herned og hente lidt til salatskålen. Det er man meget velkommen til, fortæller efterlønner Marianne Lund, som fik ideen til haven og fik veninden Inger Rask med i projektet. Haven ligger på Kristkirkens grund og hører til den tidligere kordegnebolig. Men da kordegnen gik på pension, og huset skulle ombygges til menighedslokaler, blev Marianne betænkelig for, at haven blev udlagt til græsplæne eller dækket med fliser. - Så snart man har en grund med jord til, så er man jo naturforvalter. Så kan man være med til at gøre noget godt. Så jeg syntes, at haven skulle fyldes med liv, så vi får mere biodiversitet og noget smukt at se på, siger hun.

Så snart man har en grund med jord til, så er man jo naturforvalter. Så kan man være med til at gøre noget godt. Så jeg syntes, at haven skulle fyldes med liv, så vi får mere biodiversitet og noget smukt at se på. Marianne Lund, initiativtager til Kristkirkens byhave

Marianne Lund (til venstre) og Inger Rask bruger ikke lang tid på haven i løbet af en uge, men omvendt sørger de for, at den ikke bare gror løs i alle retninger. I haven kan man bl.a. plukke æbler af sorten discovery. Foto: Ole Noermark Larsen

I en nøddeskal Den var menighedsrådet med på. Rådet bevilgede en lille startkapital, og i foråret gik de to kvinder så til angreb på den hårde jord. - Vi bruger hverken kunstgødning eller sprøjtemidler, så jordforbedringen kommer alene fra kompost, som vi har kørt ind med trillebør fra hele kirkens område, fortæller Inger. Menighedsrådets formand, Arne Nørgaard, synes, at den åbne køkkenhave passer fint ind i det, som kirken ellers står for. - Det er jo kristendommen i en nøddeskal, at man deler ud af det, som man har, siger han: - De to kvinder, som har fået ideen, har grebet ideen om byhaver, som man ser som fænomen i hele landet, og så har vi valgt at haven er åben. Men det er klart, at hvis hele Kolding kommer for at hente kartofler i haven, så vil der ikke være nok til alle.

Her ligger haven (indtegnet med rødt). Foto: Styrelsen for Dataforsyning

Et ekstra menighedshus Når den åbne køkkenhave findes, har det sammenhæng med, at den tidligere kordegn er gået på pension og er flyttet. Den nye kordegn bor ikke i Kolding. - Så det er altså ikke nogen privat have længere. Og vi forestiller os ikke, at der kommer til at bo en kordegn igen i boligen. Det ser man heller ikke mange andre steder, for folk vil selv vælge, hvor de skal bo, siger Arne Nørgaard, der er formand for menighedsrådet. Så mens de to kvinder har arbejdet i køkkenhaven, er håndværkerne gået i gang indenfor. Selve boligen skal nemlig benyttes som menighedshus og bl.a. rumme nogle af kirkens kor og en ungdomsklub, der i dag holder til hos en af kirkens præster. - Vi har simpelthen ikke plads nok i Kirkebuen til alle de aktiviteter, der er i Kristkirken, så vi har længe haft et ønske om mere plads. Derfor udvider vi, så kordegneboligen bliver indrettet som menighedshus, siger Arne Nørgaard. Han forventer, at håndværkerne snart er færdige, så man i efteråret officielt kan åbne boligen til kirkens mange aktiviteter.