Byhave på vej: De vil høste fællesskab og grøntsager

Efter en formel ansøgning til kommunen og dialog med beboerne i den nærliggende Åparken i den pragtfulde fredede natur omkring Drabæks Mølle, fik Tina og de andre ildsjæle i projektet ja til, at de må bruge det kommunale areal, hvor det gamle rensningsanlæg lå engang, til deres byhave. Og nu er der også udsigt til, at de vil få et tilskud fra den særlige byhave-pulje på 75.000 kroner, som Kolding Byråd har oprettet fra og med i år.

Hun havde i et stykke tid tumlet med tanken om at starte en byhaveforening og havde udset sig et kommunalt stykke jord til formålet.

Lunderskov: Det hele begyndte for et års tid siden, da Tina Ellegaard Poulsen fra Lunderskov var til kaffe med Jørn - altså borgmester Jørn Pedersen - på Lunderskov Bibliotek.

Kolding Byråd vil gerne have flere byhaver rundt omkring i kommunen.Derfor har politikerne afsat en pulje på 75.000 kroner årligt i de kommende fire år. Puljen for i år er netop åbnet for ansøgninger. Forudsætningen for at få et tilskud fra puljen er, at man stifter en byhaveforening.

Det nødvendige skridt for at få et tilskud til haveskur, redskaber og plantekasser blev taget i denne uge, da foreningen Lunderskov Byhave blev stiftet.

Sensommeren

Nu kan de næsten ikke vente med at komme i gang med at tilplante de i første omgang 30 fælles plantekasser, som planen er for i år.

- Hvis man ønsker det, kan man godt få sin egen plantekasse, men stemningen er egentlig, at de skal være fælles. Ikke alle har lyst til at binde sig til at komme og passe en plantekasse hver uge, men alle vil gerne være med i fællesskabet, forklarer Tina, og Karen Tønning føjer til:

- Man vil selvfølgelig komme her for at høste grøntsager. Men også for at høste nærhed og fællesskab, siger hun og beskriver på den måde selve formålet med byhave-projektet.

Marianne Gamborg kalder sig selv en havenørd, og derhjemme i haven har hun masser af grøntsager.

- Men her kommer man til at kende nogle mennesker, man måske aldrig har mødt før. Og så kan jeg måske bidrage med min viden om, hvordan man får grøntsager og blomster til at gro, siger hun og fortæller, at der til foreningens stiftende generalforsamling forleden også deltog tre syriske borgere.

- Og det er jo dejligt, hvis vi kan være med til at bringe nogle mennesker sammen, som ellers aldrig ville have mødt hinanden, tilføjer Jan Gersvang.

For ham bliver byhaven derudover et kærkomment gensyn. For et års tiden siden flyttede han nemlig i lejlighed og væk fra hus og have.

- Jeg har fået lyst til at have have igen, men det behøver bare ikke være så voldsomt, smiler han.

Lunderskov Byhave regner med at have de første ærter og krydderurter klar i kasserne hen på sensommeren, og alle er velkomne til at kigge forbi og snuppe en lille smagsprøve.