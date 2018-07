Byhave blomstrer: Tina blev inspireret af fællesskab i New York

I år har der ikke været private kasser, men måske vil man åbne op for det næste år, og der er fortsat et stort område, hvor Lunderskov Byhave kan udvide. Her er initiativtager Tina Elgaard Poulsen og Jan Gersvang Nielsen i gang i byhaven. Foto: Peter Leth Larsen

Ambitionen om at skabe et lille fællesskab over et højbed i Lunderskov er lykkedes, lyder det fra initiativtageren.

Lunderskov: Det hitter i storbyer som New York, og sidste år i maj besluttede Tina Elgaard Poulsen, at hun ville introducere konceptet til Lunderskov. Og i år skyder der for første gang grøntsager i vejret i byens grønne fællesskab. - Jeg har tit siddet derhjemme og tænkt, hvorfor er det kun folk i de allerstørste byer, der kan have en byhave? Jeg startede med at se en udsendelse fra New York, hvor folk samledes omkring en byhave. Hvor var det fedt. Sikke et fællesskab. Men hvorfor skulle det være forbeholdt storbyer? Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle flytte til en storby, siger Tina Elgaard Poulsen, der fik ideen i foråret sidste år.

- Vi er dobbelt så mange, som jeg håbede på. Som jeg sagde til borgmesteren, da vi startede, så ville jeg være glad, hvis vi var fem på nuværende tidspunkt. Tina Elgaard Poulsen, initiativtager til Lunderskov Byhave

Stor opbakning Hun luftede ideen for borgmesteren, da han bød på kaffe i Lunderskov, og ideen faldt i god jord så at sige. Der er nu oprettet en forening, hvor folk dyrker grøntsager i fællesskab. Folk fra lokalsamfundet har doneret haveredskaber, to bænke og så har foreningen fået tilskud til at købe højbede af en pulje, der netop støtter byhaver i Kolding Kommune. Og flytteplanerne er naturligvis skrottet. - Jeg blev nok lidt overrasket over, at det blev modtaget så godt. Det er jeg selvfølgelig glad for, siger Tina Elgaard Poulsen, mens hun viser rundt i byhaven på den gamle rensningsanlægsgrund tæt ved Drabæks Mølle og lige bag boligkvarteret Åparken. - Du behøver ikke være medlem af foreningen for at være med. Vi er hernede onsdag fra klokken 16-20. Nogen kommer måske en time. Andre er her alle fire timer, siger Tina Elgaard Poulsen, der er rigtig glad for, at det lykkedes at skabe en byhave i Lunderskov.