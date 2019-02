Byggestart på den nye Klostergården lige om hjørnet

Det var det her projekt, der i 2014 fik politikerne til at sælge Klostergården til Domea. Nu er projektet endelig på vej til at blive realiseret - omend i en let justeret udgave. Illustration: Domea.dk

Så har Domea.dk endelig fundet en privat investor til en p-kælder ved Klostergården, så nu kan boligselskabet snart komme i gang med at rive ned og bygge 95 nye boliger.

Kolding: Efter flere års venten ser det nu endelig ud til, at boligselskabet Domea.dk snart går i gang med at bygge 95 nye boliger på fundamentet af den forfaldne og nedslidte Klostergården i Koldings midtby. Domea.dk vandt tilbage i sommeren 2014 et udbud om et nybyggeri ved Klostergården, og boligselskabet fik dermed også lov til at købe Klostergården af Kolding Kommune for 24 millioner kroner. Lige siden har boligselskabet været på jagt efter en privat investor til byggeriets p-kælder med offentligt tilgængelige parkeringspladser, for den slags må almene boligselskaber ikke selv finansiere. Så det er en meget glad projektchef for Domea.dk, Louise Prahm, der fortæller, at hun omsider har fundet en investor til parkeringskælderen, som var et ufravigeligt krav til byggeriet i kommunens udbud. - Der er sket det, at nogle private investorer har syntes, at beliggenheden er interessant nok til at investere i den, så vi planlægger som aftalt at sende skema B til kommunen inden 28. februar, siger projektchefen. Skema B er byggeriets endelige budget, som skal godkendes af Kolding Byråd, før Domea må gå videre med en ansøgning om nedrivningstilladelse til den forfaldne Klostergården og byggetilladelse til en ny.

Klostergården Domea.dk købte Klostergården af Kolding Kommune 2014. Der var flere tilbudsgivere, og Domeas købstilbud var ikke det højeste, men Kolding Byråd foretrak Domeas projektforslag.I forbindelse med udbuddet krævede kommunen, at der skal anlægges ca. 100 p-pladser i området, som skal være offentligt tilgængelige fra mandag til fredag kl. 8-16.



Domea.dk fik sidste år forlænget fristen til at komme i gang med sit byggeri til 28. februar - ellers vil byrådet kræve, at handlen går tilbage.



Byggeriet er almennyttigt og derfor offentligt støttet.

Foto: Foto: Steffen Nielsen Der ser uskønt ud i området omkring Klostergården. Nu bliver det snart bedre, forlyder det. Arkivfoto: Steffen Nielsen

Højere priser Inden bulldozerne bliver sat på, skal Domea og Kolding Kommune i dialog om byggeriets endelige udformning i forhold til det projekt, som vandt udbuddet om Klostergården i 2014. Selve bygningen er nemlig blevet "optimeret", som Louise Prahm beskriver de ændringer, der er sket, for at byggeriet kan holdes indenfor det tilladte rammebeløb for almennyttigt byggeri. I tilfældet Klostergården er det knap 172 millioner kroner. - Men priserne er jo steget rigtig meget siden 2014, så vi har været nødt til at finde nogle besparelser. Derfor er byggeriet ikke helt det samme som det, vi vandt udbuddet med, men det er tæt på og selvfølgelig indenfor lokalplanens rammer, siger Louise Prahm. Hun fortæller, at der blandt andet er ændret en smule på tagkonstruktionen, så tagene ikke hælder så meget som i det oprindelige projekt.

Byggeriet ved Klostergården får knapt så spidse tage som vist i projketmaterialet hidtil, fortæller projektchefen Louise fra fra Domea.dk. Illustration: Domea.dk

Klar i 2020 By- og udviklingsdirektør i Kolding Kommune, Merete Dissing Pedersen, glæder sig meget over udsigten til, at byggeriet snart kommer i gang, så det trøstesløse område omkring Klostergården bliver forskønnet og transformeret til et nyt og spændende boligområde. - Og det er slet ikke overraskende, at der er sket nogle justeringer i projektet, for der er jo gået nogen tid siden 2014. Det skal vi i dialog med Domea om nu, men vi vil selvfølgelig sikre, at vi grundlæggende får det projekt, der blev nikket ja til i 2014 og i den efterfølgende lokalplan, siger hun. Borgmester Jørn Pedersen (V) kalder det "helt vildt glædeligt, at der endelig kommer gang i byggeriet". Og det er der især to årsager til. - For det første ser der simpelthen frygteligt ud i området. Det kan vi ikke være bekendt. For det andet og helt overskyggende, så får vi 100 nye boliger i hjertet af byen, siger borgmesteren, som håber, at Klostergården er ryddet, så området når at se pænt ud inden turistsæsonens start. Det justerede projekt bliver præsenteret for politikerne i plan- miljø- og boligudvalget, økonomiudvalget og byrådet i de kommende uger, og Merete Dissing Pedersen håber, at nedrivningen af Klostergården starter i foråret. Målet er lige nu, at det nye byggeri er færdigt i slutningen af 2020 eller starten af 2021.