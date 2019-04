Byggesagschef forstår nabos frustration: Det har været en usædvanlig byggesag

Som husejer i et villakvarter skal man forvente, at ens nabo må bygge til i 8,5 meters højde næsten uanset hvad, forklarer Kolding Kommunes byggesagschef Ingelise Jellesen.

- Men jeg kan godt forstå, at naboen ( Dorthe Schandorff, red. ) er skuffet, for sagen har ikke udviklet sig, som hun havde forventet. Hun havde jo forventet, at hendes nabo havde opført et helt andet og meget lavere byggeri, siger Ingelise Jellesen, som beskriver sagen som usædvanlig, fordi byggeriet "har ændret markant karakter undervejs i processen".

Sådan lyder vurderingen fra Kolding Kommunes byggesagschef Ingelise Jellesen efter at have gennemgået byggesagen, som stod på før hendes ansættelse.

Disse syv centimeter kunne kommunen have forlangt fjernet, hvis det ikke lige var fordi, at udgiften til sådan en fysisk lovliggørelse ifølge kommunens skøn er væsentligt større end den indvirkning, de syv centimeter har på de omkringboende og området.

Hvis kommunen endelig kunne have forlangt noget som helst, hvad angår højden, så er det, at tilbygningen er blevet syv ulovlige centimeter for høj i forhold til de 8,5 meter, som alle husejere som udgangspunkt altid må opføre i henhold til den såkaldte byggeret.

Kolding: Kolding Kommune kunne ikke have forhindret, at en stor tilbygning i villakvarteret på Kærmindevej i Kolding endte med at blive 8,57 centimeter høj, selvom bygherren oprindeligt fik lov til at opføre en tilbygning, som på tegningerne kun så ud til at blive 6,6 meter høj.

Jeg kan godt forstå, at naboen er skuffet, for sagen har ikke udviklet sig, som hun havde forventet. Hun havde jo forventet, at hendes nabo havde opført et helt andet og meget lavere byggeri.

- Nej, det behøver man ikke skrive i en byggetilladelse, for det er som udgangspunkt altid tilladt at opføre en bygning på op til 8,5 meter i henhold til byggeretten.

Ingelise Jellesen forklarer, at Kolding Kommune i 2014 gav ejeren af Kærmindevej 19 byggetilladelse til en tilbygning på grundlag af de tegninger, han havde sendt frem. Disse tegninger viste et byggeri, som ville blive 6,6 meter højt - men det fremgår ikke af selve byggetilladelsen, at bygningen kun må være 6,6 meter høj.

Vurdering

Ingelise Jellesen medgiver, at Kolding Kommune undervejs to gange i sagen har givet dispensationer til, at det såkaldte skrå højdegrænseplan blev overskredet med i alt 11 centimeter - og at kommunen til sidst også gav dispensation til, at byggehøjden er ulovlig, fordi den overskrider byggeretten med syv centimeter.

Hvorfor bliver I ved med at acceptere overskridelser og til sidst også den ulovlige byggehøjde? I kommunens egen afgørelse står der ligefrem, at "der er lagt vægt på, at der i flere omgange er sket overtrædelse af det, der er givet tilladelse til. Først ved overskridelse af byggetilladelsen og senere ved overskridelse af den højde, der er tilladt ved den efterfølgende lovliggørelse. Hensynet til retshåndhævelsen tilsiger derfor, at der ikke gives flere adgange til retlig lovliggørelse, og at der således ikke meddeles dispensation"? Hvorfor meddeler I så dispensation igen?

- Jeg havde nok formuleret det på en anden måde. Men vi har på baggrund af en helhedsvurdering ment, at vi ville have givet dispensationen til de ulovlige syv centimeter, hvis der var blevet søgt om det til at begynde med i 2014 - og så skal vi ifølge loven også give dispensationen senere i forløbet.

Hvad indebærer sådan en helhedsvurdering?

- Det er en vurdering af, om bygningen passer ind i området som helhed, eventuelle indbliksgener og hvilken indvirkning den har på omgivelserne. Og på den baggrund har vi altså vurderet, at der skal gives en dispensation til en taghøjde på 8,57 centimeter. Men vi ved jo ikke, hvad Planklagenævnet mener, siger Ingelise Jellesen med henvisning til, at Dorthe Schandorff har klaget over Kolding Kommunes afgørelser i sagen.