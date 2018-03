Byggesagschef: Kommunen kan ikke hjælpe husejeren

Lunderskov: Der er ingen hjælp at hente hos Kolding Kommune for Hannah Buchwald i forhold til at få korrigeret en streg på matrikelkortet, så det viser, at hendes hus ligger på hendes egen grund og ikke kommunens vejareal.

- Det er Geodatastyrelsen, der er myndighed på det, så vi kan ikke ændre kortet.

- Så hun skal have fat i en landinspektør for at få undersøgt, om der er tale om en fejl, og hun kommer til at hænge på regningen selv, siger byggesagschef Stine Pedersen om sagen, hvori den 28-årige husejer fra Skanderup har fundet ud af, at hendes gamle hus fra 1864 ifølge Geodatastyrelsens digitaliserede matrikelkort ligger på et areal, som er kommunalt vejareal - og altså ifølge kortet er kommunens ejendom.

Hvorfor kan det ikke lige så godt være kommunen, som skal have fat i en landinspektør?

- Hvis det viser sig, at der faktisk er tale om en kommunal grund, så må vi jo snakke om det. Men vi har ikke rigtig nogen interesse i det her. Derimod er det en god idé for husejeren at få fastlagt skellet nøjagtigt, hvis hun vil have sit hus solgt.

Men er det ikke en kommunal interesse, at oplysningerne er korrekte i BBR-registret, hvor der bl.a. står, hvor stor en grund er?

- Jeg tænker stadig, det er mest hendes interesse. Det generer jo ingen, at matrikelkortet viser det, det gør, så vi gør ingenting, siger Stine Pedersen.