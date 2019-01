Byggeriet af to højhuse i Kolding starter i sensommeren

- Men vi forventer en rimeligt hurtig proces, for PFA beder kun om fire boligtårne og dermed et knap så massivt byggeri som det, den gældende lokalplan tillader, siger borgmester Jørn Pedersen.

Årsagen er, at den 10 år gamle lokalplan for området lægger op til, at der skal bygges seks dobbelt-højhuse i området. Nu er det meningen, at der kun skal bygges fire - og det er så væsentlig en ændring, at der skal laves en ny lokalplan med dertil hørende offentlig indsigelsesperiode.

Kolding: Koldings borgere får mulighed for at forholde sig til PFA´s bebudede byggeri ved Skamlingvejen, før spaden kan ryge i jorden som planlagt efter sommerferien i år.

Grønne tage

PFA-byggeriet ved Skamlingvejen er døbt Fjordbrynet, og det bliver opført i tre etaper.

De første to boligtårne forventes færdige i starten af 2021, og de to sidste etaper med ét boligtårn i hver etape forventes klar i slutningen af 2024.

Projektet kommer til at indeholde 100 lejligheder med to et halvt værelse eller 80 kvadratmeter til typisk singler, seniorer, par og små familier, 68 tre-værelses lejligheder på 95 kvm, 28 fire værelses-leligheder på 110 kvm og 12 penthouse-lejligheder på 120-180 kvm.

Alle boliger opføres med indeliggende altan, terrasse eller tagterrasse.

Den arkitektoniske hovedidé er at bringe fjord, skov og Kolding by ind på grunden. Alle boliger får derfor bl.a. udsigt til trækroner, fjord og/eller Kolding by. På terræn i boligtårnene etableres et stort møbleret glasindgangsparti, som udover ankomst for beboere og gæster fungerer som fællesrum med udkig til skoven.

Der er også planer om en form for grøn tagterrasse øverst på hver af de fire bygninger.

Arkitekt på projektet er AART architects, entreprenør er Adsbøll Entreprise A/S, ingeniør er Rønslev + Cowi, og bygherrerådgiver er KHS Arkitekter A/S.