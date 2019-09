Byggeri i 15 etager får orangeri: Vi gør lidt ud af drivhuset på toppen

Ejerne i de øverste etager får en forrygende udsigt over fjorden, men også lejerne i de nederste etager får adgang til at kigge ud over Kolding Fjord fra orangeriet på 15. etage.

Kolding: Området er ryddet, og nu skal der bankes pæle i jorden. 53 styks til hvert tårn. Når fundamentet er på plads, vil der over de næste mange måneder rejse sig en bygning i 15 etager. Og de første lejere og ejere kan om godt halvandet år for første gang træde ind i lejlighederne eller nyde udsigten over fjorden fra 15. etage, hvor der kommer et fælles orangeri og tagterrasse. - Der skal være en slags lounge i bunden, og på toppen bliver der indrettet et orangeri, så selv hvis du bor i bunden, kan du komme op og få noget udsigt ud over fjorden. På toppen gør vi lidt ud af at skabe et drivhus, hvor alle kan komme op og nyde udsigten, siger Michael Hansen, der er senior porteføljemanager i PFA. Tirsdag tog han det første spadestik sammen med borgmesteren og Bjarne Adsbøll, der er direktør i entreprenørfirmaet Adsbøll, der skal bygge tårnene. Pensionsselskabet har set en langsigtet mulighed for en gevinst til pensionskunderne ved at investere godt 250 millioner kroner i Fjordbrynet. PFA har tidligere i en analyse udpeget Kolding til en af fremtidens vækstbyer, og så ligger grunden godt: Lige bagved lystbådehavnen og tæt på byen, lyder det fra Michael Hansen.

- Når vi kigger efter projekter i provinsbyer, så vil vi gerne ligge centralt. Vi går efter de bedste beliggenheder. Det, synes jeg, at vi har fået her. Vi er tæt på vandet. Der er udsigt, og så er der kun et stenkast indtil byen. Michael Hansen, senior porteføljemanager i PFA

Det er Home, Kolding Åpark, der står for udlejning og salg af lejlighederne i Fjordbrynet. Udlejningen og salget starter op i løbet af oktober. PFA har købt projektet af Hoffmann Ejendomme, der, inden finanskrisen ramte, også havde planer om at opføre boliger på grunden, hvor der tidligere lå en affaldsforbrænding.

Klar til anden etape - Når vi kigger efter projekter i provinsbyer, så vil vi gerne ligge centralt. Vi går efter de bedste beliggenheder. Det, synes jeg, at vi har fået her. Vi er tæt på vandet. Der er udsigt, og så er der kun et stenkast indtil byen, siger Michael Hansen. Efter planen bliver boligerne til og med 8. etage udlejningsboliger, mens de øverste skal sælges. Planen om at bygge boliger, hvor der tidligere lå en affaldsforbrænding, var aktuelle for mere end ti år siden, men så ramte finanskrisen, og siden har PFA købt grunden. I starten af 2019 meddelte pensionsselskabet så, at det vil opføre 208 boliger fordelt på fire tårn, der kommer op i 15 etager. Nu er første etape med to tårne og 104 boliger gået i gang. - Vi skal lige i gang med første etape for at fornemme, hvordan det går med udlejningen og salget. Men planen er at sætte anden etape i gang, mens vi er i gang med første etape, siger Michael Hansen.

Ella Bjerning (t.v) og Sara Schultz er i praktik hos Birgitte Kragh (V) og Jørn Pedersen (V) i denne uge, og de fik mulighed for at hjælpe med første spadestik. - Det var da en lidt speciel oplevelse at være med til første spadestik. Men det er jo blandt andet noget af det, borgmesteren laver, lød det fra Sara Schultz.

- Det er ikke hver dag, at vi skal bygge i 15 etager. Vi laver noget i Silkeborg i 10 etager, men det her er det højeste nogensinde. 15 etager er meget, så det kræver, at vi har nogle gode rådgivere med. Det har vi, lød det fra Bjarne Adsbøll, der står i spidsen for Adsbøll Entreprise, der står for byggeriet.

- Det bliver ikke det billigste byggeri i Kolding. Men vi håber, at det bliver både familier, singler og ældre, der flytter ind. Der er både toværelses og fireværelses lejligheder, så vi håber, det rammer bredt, siger Michael Hansen ( i midten), der er senior portefølgemanager i PFA.