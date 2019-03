Byggeri af 120 boliger ved den gamle højskole skudt i gang

Kolding: Så kan boligselskabet AAB komme i gang med at realisere sine planer om at bygge 120 nye familieboliger på Bertram Knudsens Vej i tæt tilknytning til den gamle Kolding Højskole, som også for længst er bygget om til boliger.

Nu har Koldings boligpolitikere nemlig godkendt budgettet for byggeriet, som viser, at boligerne vil koste 197,4 millioner kroner at opføre.

På den baggrund kan AAB Kolding og hovedentreprenøren på projektet nu søge om byggetilladelse hos Kolding Kommune. Det er Hansson & Knudsen A/S fra Odense, der skal løse opgaven med at få bygget boligerne, som er tegnet af Friis og Molkte Architechts.