Kolding: Hvis politiet får fat i nakken af hærværksmændene, der maler graffiti i Kolding, så er Pierre Legarth klar med 10.000 kroner i dusør. Koldings byggematador skrev fredag aften et opslag på Facebook-gruppen "Facebook Kolding", hvor han udlovede en dusør, der bliver udbetalt, hvis det lykkes: "at fastholde eller udføre en civil anholdelse af en graffitimaler som tages på "fersk gerning" i forbindelse med graffitihærværk på ejendomme eller andre effekter i 6000 Kolding".

- Jeg synes, at de hærger byen, og de bliver bare ved og ved. Det ser forfærdeligt ud mange steder, og derfor er jeg selvfølgelig glad for de mange positive tilkendegivelser. Det viser, at der er mange, der gerne vil have, at vi har en pæn by, siger Pierre Legarth, der står bag blandt andet Pierre Ejendomme.

Det er politiets opgave at fange hærværksmænd. Hvorfor blander du dig i det her?

- Problemet er, at det er enormt svært at fange dem på fersk gerning. Det har politiet ikke kapacitet til. Så skal de være heldige. Men der er mange, der færdes i gaderne om natten, og der er mange af dem, der ikke synes, det er i orden at lave graffiti - heldigvis. Så hvis de ser de hætteklædte folk, så kunne vi være heldige at hapse dem, siger Pierre Legarth.