Byggematador sparker 200.000 kr. ind i gældsplaget fodboldklub

- Jeg synes, at vi skylder de unge mennesker, at de har en klub, hvor de kan spille. Når jeg tænker tilbage på mine drengeår, så er nogle af de bedste minder det fællesskab, jeg oplevede, når vi løb ind på en nyslået græsbane med et nummer på ryggen. Arkivfoto: Chresten Bergh

- Det er mega demotiverende at have en konkurstrussel hængende over hovedet for alle de ildsjæle, der er med til at skabe rammerne. Dem skal vi støtte, siger Pierre Legarth.

Kontingent holdes i ro

Hvad er dit forhold til KB?

- Jeg har ikke noget, men jeg kender en masse mennesker, både drenge og piger, mænd og kvinder, der spiller i KB. Det er en institution i Kolding, og jeg vil gerne være med til, at KB får orden i "penalhuset".

Det er klubben, der har jokket i spinaten for år tilbage. Hvad tænker du om det?

- Alt det kender jeg ikke noget til. Jeg kontaktede formanden for at høre, om jeg kunne hjælpe og skabe ro.

Skulle de ikke selv skrabe nogle penge sammen og måske hæve kontingentet?

- I forhold til kontingentet så har det været en betingelse for mig, at det holdes i ro. Det er udgangspunktet. Den nemme løsning var bare at hæve kontingentet. Det kunne få flere til at fravælge fodbold. Det må ikke ske. Og jeg helt sikker på, at klubben har været opsøgende i forhold til at skaffe penge. Det ved jeg, at de har.

Formanden for KB, Carsten Grubach, er naturligvis glad for Pierre Legarths bidrag. I en pressemeddelelse fra klubben lyder det:

"Det er i modgang, man skal kende sine venner og fjender. Og Kolding Boldklub har heldigvis rigtig mange venner. En af dem er Pierre Legarth, der via sit firma Pierre Ejendomme vil belønne KB for det store arbejde, der gøres i klubben. Pierre har besluttet at betale de 200.000 kroner, KB mangler for at blive gældfri, og at det er vi ham meget, meget taknemlig for. Pierre er en markant lokal bygherre, der på fornem vis går i den gamle byggematador Peter Nielsens fodspor, lyder det i pressemeddelelsen.