Byforum vil bremse cykeltyve på banegårdspladsen: Vil have DSB til at sætte en frostsikker lås på cykelparkeringen

Helge Paulin, der er formand for Vamdrup Byforum, fortæller, at mange cykler bliver stjålet fra banegårdspladsen. Derfor arbejder byforum på at få DSB til at sætte en frostsikker lås på det trådbur, hvor man kan parkere sin cykel. DSB har ingen planer om at opfylde ønsket.

Vamdrup: Helge Paulin, formand for Vamdrup Byforum, fortæller, at mange cykler bliver stjålet fra banegårdspladsen i byen.

- Jeg har ingen statistik, men vi fået flere henvendelser om cykeltyverier. Derfor har vi også ved flere lejligheder taget en dialog med DSB omkring det. Vi arbejder på at få en frostsikker lås på det trådbur, som cyklerne står i, fortæller han.

Han fortæller, at han gennem en længere periode har været i dialog med DSB om problemet.

- Vi har prøvet at have en almindelig lås på trådburet, men så fik vi problemer lige så snart, det blev frostvejr, for så kunne man ikke låse op ind til sin cykel.

Formanden har kendskab til forholdene på banegårdene i Kolding og Vojens.

- Jeg synes, at der er en stor forskel på, hvilken service cyklisterne får her i forhold til de to nabobyer.

Han er godt klar over, at DSB er ved at finde et nyt system til cykelparkering.

- Vi har en situation, hvor der bliver stjålet cykler. Og vi prøver at gøre noget ved det, men vi støder ind i det problem, at DSB ikke vil ofre noget nu, fordi de er ved at lave et helt nyt låsesystem. Med jævne mellemrum, måske hver anden eller tredje måned, følger jeg op på sagen, men jeg fået et henholdende svar og føler, at jeg er i en syltekrukke, siger Helge Paulin.