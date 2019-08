Byfest får et strejf af fitness i 80'erne: Vi bliver så grimme

- I vores telt med DJ's ved SuperBrugsen vil der være 80'er musik. De andre bands holder sig ikke inden for temaet. Men i år har vi valgt at satse på lokale musikere. Så tre af fem musikindslag er fra lokale i Vamdrup, siger Per Tonnesen.

- Det er jo lidt frygteligt, at alle os i butikkerne er klædt ud, når temaet er fitness i 80'erne. Men kunderne skal jo gerne ind og se, hvor åndssvage vi ser ud. Det er sjov i gaden og Crazy Hours, siger Per Tonnesen.

- Vi har købt sved- og pandebånd. Vi bliver så grimme, men vi er alle klar, siger Per Tonnesen, der står bag Tonnesen Herretøj, og han er formand for det udvalg under Vamdrup Handelsforening, der står bag Crazy Hours.

Børnetema

En nyskabelse til byfesten finder børnefamilierne i år omkring Partyland.

- Partyland har fået ny forpagter, og der har vi lavet et tema med børn, hvor blandt andet vores lokale teaterforening kommer ned og underholder, og der er flere andre ting, så der er også noget for ungerne. Og så er der selvfølgelig en masse gode tilbud, og gaderne er lukket af. Der er masse af lokale stande, blandt andet idrætsforeninger, der stiller op, så der bliver liv og glade dage, siger Per Tonnesen.

Af hensyn til børnene har man flyttet afslutningen fra klokken 23 til 22, så flere børnefamilier kan få glæde af fyrværkeriet.

- Vi har oplevet, at der er for mange, der tager hjem mellem 22 og 23, og de går glip af fyrværkeriet. Der er flere kunder og butikker, der har opfordret til, at vi rykkede fyrværkeriet frem, siger Per Tonnesen.