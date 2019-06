Byens største sandkasse tiltrækker fortsat nye medlemmer

Kolding Beachvolley bliver ved med at vokse, og selv om interessen for spillet i sandet vokser uden de store reklamefremstød, så bakkede klubben også op om første udgave af Beachvolleyens Dag, der blandt andet skal skaffe flere medlemmer til landets klubber.

- Der er flere og flere, der får øjnene op for, at klubben eksisterer og anlægget eksisterer. Det er som ringe i vandet. Der kommer nye til hvert år, og nu nærmer vi os 170 medlemmer mod cirka 150 sidste år, siger Anders Bech Mathiesen.

Kolding: Den meget varme sommer sidste år havde en positiv effekt på medlemstallet i Kolding Beachvolley, hvor medlemstallet steg fra godt 150 til 170. Klubben, der blev stiftet for seks år siden, fortsætter altså med at vokse.

Mange boldberøringer

Næste nye medlem kunne sagtens være Sidsel Andersen, der går i skole i Dalby. Hendes far er aktiv i klubben, og nu har hun også fået smag for sporten, og så var det oplagt at kigge forbi til Beachvolleyens Dag.

- Det er sjovt, fordi du bare kan kaste dig ned på jorden, siger Sidsel Andersen, der allerede er meldt til en af de to sommerskoler, som klubben står bag i år.

Interessen for sporten betyder, at på nogle aftener kan alle 10 baner sagtens være booket. En af de faste spillere er Ioana Poenaru, der lige nu har travlt med afgangseksamen i 9. klasse. Hun har spillet indendørs, og da familien flyttede til Kolding for cirka fem år siden, startede hun til beachvolley, og i dag har hun ambitioner om at drive det til lidt mere en bare hyggebold.

- Jeg kan jo godt lide både indendørs og udendørs volley, men der er mange flere boldberøringer udenfor, fordi der er to mand på banen. Så du kan bedre sætte dit eget præg på spillet uden for, mens du er mere afhængig af andre inden for, siger Ioana Poenaru.