By og slot fejrer 750 års-jubilæum med dronningebesøg: Her er hele programmet

Kongeskibet ventes at lægge til kaj i inderhavnen klokken 9.00, når H.M. Dronningen og hendes to søstre, H.K.H. Prinsesse Benedikte og H.M. Dronning Anne-Marie deltager i den officielle fejring af byen og slottets 750 års jubilæum.

Lørdag 5. maj fejrer Koldinghus og Kolding By 750 års jubilæum.

Jubilæet fejres med kongeligt besøg. Kongeskibet Dannebrog kommer til Kolding og H.M. Dronningen vil holde tale i Staldgården for byens borgere.

For sejlerfolket bliver der mulighed for at følge Kongeskibet Dannebrog ind gennem Kolding Fjord. Det ventes at være omkring klokken 8.30, da Kongeskibet ventes at lægge til kaj i inderhavnen klokken 9.00.

H.M. Dronningen og hendes to søstre, H.K.H. Prinsesse Benedikte og H.M. Dronning Anne-Marie deltager fra kl. 11.00 i den officielle fejring i forbindelse med byen og slottets 750 års jubilæum, og den officielle åbning af udstillingen "Magtens smykker" på Koldinghus.

- Det er virkelig fornemt, at H.M. Dronningen vil holde en tale under besøget. Og også at det bliver ved arrangementet i Staldgården, hvor alle byens borgere kan møde op, siger borgmester, Jørn Pedersen i en pressemeddelelse.

Åbningen af Magtens smykker foregår for et specielt inviteret publikum, hvor byens borgere ikke har adgang. Det er derfor en tale til folket og den gamle Kongeby, som H.M. Dronningen vil holde. Ud over talen i Staldgården, vi byens borgere også blive budt på gratis kage, og gratis koncert om eftermiddagen på slotsbanken foran Koldinghus, ligesom butikkerne i City har åbent med gode tilbud.

Dagen byder også på musik med blandt andre Kansas City Stompers, Sko/Torp og Jimmy Bacoll fra Zididada.