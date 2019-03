Butiksvagter måtte fastholde voldelig butikstyv

Klokken 17.30 fredag fik politiet en anmeldelse om en butikstyv i tøjbutikken Wagner på Helligkorsgade i Kolding. En butiksdetektiv havde spottet en 36-årig mand fra Kolding, der stjal to par jeans og en skjorte fra butikken. Butiksdetektiven ville derfor tilbageholde tyven, men han ville dog ikke tilbageholdes. Han optrådte så voldeligt, at butiksdetektiven måtte lægge sig ned på ham og tilkalde hjælp fra andre butiksvagter til at fastholde manden, indtil politiet nåede frem.

Manden blev derfor udover butikstyveri også sigtet efter ordensbekendtgørelsen for sin voldelige optræden. Han blev afhørt på stedet og er nu løsladt igen.