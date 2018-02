Busplanerne i Kolding er annulleret i snevejret

Kolding: Bybusserne i Kolding er onsdag formiddag forsinkede på grund af vejrforholdene, og de kører derfor med en flydende køreplan. Og det vil de gøre længe endnu.

Det oplyser presseansvarlig ved Sydtrafik, Jesper Lunau:

- Det er ikke til at sige, hvornår busserne er ved et bestemt stoppested. Bustrafikken er så uregelmæssig, at vi hverken kan eller vil sige noget præcist om, hvor meget forsinkelse der er.

- Den flydende køreplan fortsætter i hvert fald indtil aften, muligvis også i morgen, siger han.

En flydende køreplan betyder, at busserne kører, og at de kører deres normale ruter, men det kan ikke siges, hvor lang tid det vil tage fra stop til stop.

- Busserne kører så godt de kan, men de oplever alle problemer. Nogle steder fordi en villavej ikke er ryddet, andre steder er det fordi, det er så glat, at trafikken er meget langsom, siger Jesper Lunau.

Ifølge Jesper Lunau er det derfor ikke muligt at sige noget om, hvornår en bus kommer til et bestemt stoppested - der er ikke andet for end at stille sig ud og vente.

- Man kan opleve, at der går lang tid, inden bussen kommer. Men det kan også ske, at der kommer to lige i træk. Det er ikke til at sige, siger han.