Business Kolding opfordrer til at lave larm for at støtte Business Kolding

Kolding: Opfordringen til at råbe op kommer efter, at regeringens forenklingsudvalg har fremlagt sine anbefalinger, der vil afskære kommunerne fra at stå bag lokal erhvervsfremme. I sidste ende vil det betyde, at Business Kolding lukker, og den lokale indsatsen samles i fem centre, der dækker hele landet.

Business Kolding har derfor skrevet ud til sine medlemmer med en opfordring til at kontakte folketingsmedlemmer, skrive deres mening på sociale medier eller sende deres støtte til Business Kolding.

- Der er hele tiden nogle, der fremkommer med synspunkter, der bakker op om udvalgets anbefalinger. Blandt andre Kent Damsgaard, der er direktør i Dansk Industri, der har sagt, at det ikke vil påvirke det lokale niveau. Derfor er vi nødt til at råbe op. Når Dansk Industri siger noget, så bliver der lyttet, og derfor skal vi have noget modvægt, siger Otto Popp Clausen, der er formand for Business Kolding. Ifølge ham er den lokale tilstedeværelsen afgørende for at kunne holde kontakt til lokale virksomheder og skabe kontakter på kryds og tværs, særligt for de små og mellemstore virksomheder.