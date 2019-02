Business Kolding inviterer til enestående konkurrence

Kolding: I weekenden den 22.-24. marts konkurrerer studerende, iværksættere og virksomheder om at udvikle de bedste forretningsideer og vinde præmier for et samlet beløb på 50.000 kroner.

Konkurrencen afholdes i Pakhuset og er arrangeret af Business Kolding i samarbejde med sponsorerne StartupBoost og Fynske Bank.

Det bliver en weekend i iværksætteriets og entreprenørskabets tegn, siger Business Koldings adm. direktør, Morten Bjørn Hansen, der kalder det enestående med en iværksætterkonkurrence på så højt niveau i Kolding.

- Takket være sponsorerne har vi kunnet stable en kæmpe konkurrence på benene. Det bliver et brag af en weekend i Pakhuset, hvor alle, der har lyst til at se de studerende og iværksætterne konkurrere, er velkomne til at kigge forbi, siger Morten Bjørn Hansen i en pressemeddelelse.