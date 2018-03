Business Kolding henter ny direktør fra Dansk Erhverv

Kolding: Fonden Business Kolding har ansat Morten Bjørn Hansen som ny administrerende direktør. Morten Bjørn Hansen tiltræder stillingen 1. maj 2018, meddeler Business Kolding. Han overtager posten efter Tommy Langhoff, der i sommeren 2017 meddelte, at han stoppede i stillingen.

Morten Bjørn Hansen er uddannet cand. polit og har de seneste fire år været ansat som kommunikationsdirektør hos Dansk Erhverv. Han har blandt andet tidligere været ansat som mediechef hos Dansk Arbejdsgiverforening og journalist hos Berlingske Business. Morten Bjørn Hansen er 46 år, bosat i Bramdrupdam, gift og far til tre drenge.

Formand for Fonden Business Kolding, Otto Popp Clausen, fortæller, at det er et enigt ansættelsesudvalg, som har peget på Morten Bjørn Hansen som ny administrerende direktør for Fonden Business Kolding.

- Vi ser meget frem til samarbejdet med Morten Bjørn Hansen, og vi er overbeviste om, at vi har fået ansat en initiativrig og erfaren direktør, der er vant til at tackle store opgaver og gennemføre langsigtede projekter. Med ansættelsen af Morten Bjørn Hansen har Fonden Business Kolding fået ansat en meget ambitiøs og strategisk leder, som vi er overbeviste om kan være med til at videreudvikle hele Business Kolding til gavn for erhvervslivet i Kolding Kommune, udtaler Otto Popp Clausen.