Onsdag begyndte salget af billetter til Obama-besøget om en måned. Hvor stor interessen præcist er blandt medlemmerne af Business Kolding, som arrangerer det delvist skattebetalte besøg, er uvist. Direktøren for Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, vil blot oplyse, at der er stor interesse.

Billetsalg: Onsdag klokken 12 begyndte billetsalget til det højt profilerede Obama-besøg i Kolding til september, der er støttet af 1,75 millioner skattekroner fra Kolding Kommune og SDU.

Over 500 virksomheder, der er medlem af Business Kolding, kan således købe enten en almindelig billet til 12.500 kroner eller en VIP-billet til 17.500 kroner. Virksomhederne kan dog maks købe to billetter hver.

Når store musikere og bands kommer kommer til landet, oplyser arrangørerne typisk, hvordan det går med billetsalget, i timerne efter det er skudt i gang. Det er ikke tilfældet nu, hvor der er tale om Barack Obama.

Direktøren for Obama-arrangøren Business Kolding oplyser i en sms til JydskeVestkysten, at han ikke har tid til at fortælle om billetsalget. Han skriver dog følgende i en sms:

- Der har været en meget stor interesse blandt medlemmerne for at deltage i arrangementet, og vi er godt tilfredse.

Han afviser at uddybe udmeldingen over for JydskeVestkysten.