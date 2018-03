Buschauffører og ekspedienter skal på kursus i at hjælpe demente

- Det var fordi, jeg havde fået henvendelser fra bus- og taxachauffører, der sagde: "Uha, det er godt nok svært. Skal jeg ringe til politiet, eller hvordan er den rigtige måde at hjælpe demente?" Og så tænkte jeg, at det her skal vi gøre noget ved. Chaufførerne kører meget rundt, og hvis de bliver opmærksomme på en ældre, der kommer gående i nattøj, så er det godt, at de ved, hvordan de handler på en god og værdig måde. De kan gøre en stor forskel og skabe tryghed. Jeg har meget store forventninger til det her, og jeg tænker, at det skal udbredes til andre grupper.

Tabuer skal nedbrydes

Hvordan skal det helt praktisk gribes an?

- Forvaltningen vil lave et trykt materiale, der vil blive sendt ud. og deri kan modtageren læse tips og råd til, hvordan man kan gøre. Vi vil også tilbyde, at demenskonsulenterne kommer ud og holder et kort kursus i, hvordan man håndterer situationen. Kurset kan foregå i en frokostpause, på et aftenmøde eller hvornår det passer. Jeg kunne også godt forestille mig, at vi tager kontakt til City Kolding og storcentret for at tilbyde samlede møder. I butikkerne kan de også støde på ældre, der ikke kan huske, hvad de skal købe, eller hvordan de finder hjem.

Søren Rasmussen håber, at initiativet kan være med til at nedbryde tabuer om demens.

- Det er heldigvis sådan, at langt de fleste borgere gerne vil vise omsorg og hjælpe de her mennesker, der har problemer. Man ved bare ikke, hvordan man skal gøre. Jeg håber, at kurserne kan være med til at gøre, at det bliver en naturlig ting, at når vi ser nogen, der har en udfordring, så går vi hen og hjælper, uden at være bange for at gøre noget forkert.