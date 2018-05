Bus snittede taxa ved højre sving

Kolding: Alle gode intentioner var tilsyneladende til stede fredag aften på Skovbrynet ved et færdselsuheld, men alligevel måtte en ældre kvinde på skadestuen til et sundhedstjeck. Da en chauffør skulle svinge til højre snittede han den taxa, som ellers holdt stille for at give plads til bussen, men det var åbenbart ikke helt nok plads. På stedet var der også melding om en hård opbremsning, og ifølge politiets døgnrapport kan den have medført, at en 77-årig kvinde efterfølgende måtte en tur på skadestuen. Det forlyder, at der ikke var anden personskade på stedet.