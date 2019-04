Bulldozerne kan få travlt i Vejen, Kolding og Esbjerg: Tre kommuner får del i nedrivningsmillioner

Fem syd- og sønderjyske kommuner ser ud til at beholde sin statslige støtte til forskønnelses- og nedrivningsprojekter i landsbyer. Tre kommuner yderligere ser ud til at få del i puljen med ny aftale. De tre borgmestre glæder sig.

Nedrivning: Esbjerg, Kolding og Vejen kommuner ser fremover ud til at kunne få del i de statslige millioner til nedrivning af tomme, faldefærdige bygninger i landsbyer og andre forskønnende projekter. Det viser et lovforslag, der nu er sendt i høring. Med finansloven for 2019 blev det nemlig besluttet, at antallet af ansøgningsberettigede kommuner til den såkaldte Landsbypulje skulle udvides fra 45 til 56 kommuner. Siden 2016 har det været Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Varde kommuner af de ti kommuner i JydskeVestkystens område, der har kunnet søge støtte. I det nye lovforslag er Kolding, Esbjerg og Vejen kommuner også blandt de udvalgte kommuner. Det vækker glæde hos de tre kommuner. - Det giver os mulighed for at sætte gang i nogle projekter, som vi ellers ikke ville have kunnet. Vi har selv sat nogle penge af til området, så det er ikke fordi, at alting ville gå i stå, hvis vi ikke fik del i puljen, men derfor er det jo stadig rigtig dejligt, siger borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr (V).

Fordeling af millionerne i Landsbypuljen

Tønder: 3,306 pct.





Sønderborg: 2,763 pct.





Aabenraa: 2,212 pct.





Haderslev: 1,762 pct.





Varde: 1,268 pct.





Vejen: 0,869 pct. (ny)





Kolding: 0,722 pct. (ny)





Esbjerg: 0,565 pct. (ny)



I Landsbypuljen er der 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022. Pengene i puljen er tiltænkt nedrivnings- og istandsættelsesprojekter samt områdefornyelser og genhusning. Fordelingen i procent til de syd- og sønderjyske kommuner ifølge lovforslaget er:

Små beløb Landsbypuljen er på mellem 85 og 143 millioner kroner årligt frem til 2022, og de penge vil de otte syd- og sønderjyske kommuner hver kunne få mellem 2,8 og 0,6 procent af. Tønder mest og Esbjerg mindst. For Esbjerg drejer det sig om samlet set cirka 2,5 millioner kroner over de fire år. - Det korte svar er, at mellem en halv og en hel million årligt ikke er noget, man kommer langt for, når man har mange projekter rundt i landsbyer, hvor der er ønsker om, at der kunne forskønnes. Lidt har også ret, så det er fint, hvis vi kommer med, men træerne gror jo heller ikke ind i himlen for de penge, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune. Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune, mener derimod, at det i den grad vil kunne mærkes, hvis Kolding Kommune får del i puljen. Det vil nemlig betyde et markant løft til den pulje på godt to millioner kroner, som Kolding Kommune selv har oprettet til at støtte projekter i kommunens landsbyer. - Med en million kroner vil det være 50 procent, der kan lægges oveni. Landsbyerne søger i forvejen for det dobbelte af, hvad der er penge til i puljen, så noget af det, de ikke kan gøre, vil de nu kunne gøre. Så det betyder enormt meget, siger Jørn Pedersen.

På tide Jørn Pedersen mener, at det er på tide, at Kolding Kommune får del i puljen med henvisning til, at eksempelvis Vejle Kommune har været blandt de 45 udvalgte kommuner siden 2016. - Det er ganske urimeligt, at vi ikke har kunnet søge støtte i mange år. Vi har ligesom alle andre kommuner også rigtig mange landsbyer, så det er uforståeligt, at eksempelvis Vejle har været at betragte som en landkommune, mens Kolding ikke har, siger Jørn Pedersen. Samme toner lyder fra Jesper Frost Rasmussen. - Vi er jo ikke kun en storby i Esbjerg Kommune. Derfor er det fint, at vi er med i den række af kommuner, der kan søge. Vi har jo mange landsbyer, og derfor har det været en anelse urimeligt, at andre kommuner har kunnet søge, og det har vi så ikke, fordi vi har været udelukket, siger han. Hvis alt går efter planen, forventes den nye lov at træde i kraft fra 1. maj.