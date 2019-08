Budgettet skrider: Flere får førtidspension og fleksjob

Flere borgere end forventet får fleksjob og antallet af førtidspensionister stiger. Det betyder, at arbejdsmarkedsudvalget ser ud til at få brug for 34 millioner kroner mere, end politikerne har sat af på 2019-budgettet.

Kolding: I 2018 var der et overskud på lidt over 44 millioner kroner i arbejdsmarkedsudvalget. Men lige nu tyder det på, at budgettet i arbejdsmarkedsudvalget skrider med 34 millioner kroner.

Formanden håber fortsat, at udvalget rammer nul, når man bruger overskuddet fra sidste år til at dækket hullet. Det er en stigning i antallet af fleksjobbere og førtidspensionister kombineret med, at det kræver mere at få de ledige ud i arbejde, der betyder, at budgettet for arbejdsmarkedsudvalget ser ud til at skride.

- De meldinger, vi får lige nu, viser, at vi har en manko på 34 millioner kroner. Sidste år havde vi et overskud på 44 millioner kroner. Der lagde vi 30 millioner kroner til side til tovlige tider, og det kan godt være, at vi får brug for dem i år, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget.