Brug lægevagten med omtanke

Region: Hvis man er blevet syg, og egen læge har lukket - så ringer man til lægevagten.

Men mange borgere henvender sig til lægevagten med problemer, som sagtens kan vente til egen læge åbner, og det skaber ventetid for akutte henvendelser.

Derfor lancerer Region Syddanmark nu en ny lægevagtkampagne, der følger op på en lignende kampagne fra sommeren 2017. Den skal fortælle borgerne, at de skal bruge lægevagten med omtanke.

En ørevoksprop kan være træls. Den kan give susen for ørene og få alt til at lyde, som om man ligger i et akvarie. Børneorm kan også være en irriterende lidelse. Det klør helt enormt meget. Men fælles for både ørevoksproppen og børneormen er, at de ikke er så akutte, at man bør ringe til lægevagten med dem. Man bør i stedet vente, til egen læge har åbent igen.

- Vi har alle en interesse i, at man kan komme hurtigt til lægevagten, hvis man har akut brug for hjælp. Og når man ringer ind med ørevokspropper, fornyelse af p-pille-recepter og lignende, så kan man skabe længere telefonkø for de mennesker, der sidder med noget akut og alvorligt, siger formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V).

Relanceringen af kampagnen indebærer blandt andet, at medlemmer af regionsrådet skal ud og møde syddanskerne i en række udvalgte storcentre rundt om i regionen. Det sker 5. april kl. 15-17 i Kolding Storcenter.