Broer skal renoveres i ferien: Udsigt til bilkøer i midtbyen

Kolding: Bilister, som færdes i Koldings midtby, skal forberede sig på, at det vil tage længere tid at komme frem i trafikken i nogle uger i juli og august.

Årsagen er, at broerne på både Buen og Kongebrogade står overfor store og uafviselige renoveringsarbejder.

Arbejdet på Buen vil vare fem uger fra den 1. juli til den 7. august, og i hele perioden vil der kun være én vejbane åben. Fra 19. juli og frem til 7. august skal også broen på Kongebrogade repareres, og i de godt to uger vil Kongebrogade blive spærret helt.

Kolding Kommunes trafikafdeling vurderer, at der samlet set vil være færrest trafikale gener ved at lægge de to broarbejder, så de lapper over hinanden i ferieperioden. Alternativt skulle broarbejdet på Kongebrogade lægges udenfor ferien, men det vil give flere gener for bilisterne, mener trafikeksperterne.

De vurderer også, at Kongebrogade kan holde til en fuld lukning i ferieperioden, fordi den ikke er en del af det overordnede vejsystem. Det er Buen til gengæld - og derfor har de her stillet krav til broens ejer, Banedanmark, om, at der altid skal være én vejbane åben, mens broen renoveres.

- Der er tale om relativt store projekter, så derfor er der kun ét tidspunkt at lave dem på, og det er i sommerferien. Og de vil selvfølgelig give noget kø, som utvivlsomt vil kunne mærkes. Men hvis bilisterne planlægger deres ruter efter det, vil de ikke genere særligt, mener trafikchef Martin Pape.