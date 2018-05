Brødremenighedspræst: Lægehus giver en mere levende by

Det er vigtigt for byen, at Christiansfeld nu får et lægehus på en central placering, mener Jørgen Bøytler, præst i Brødremenigheden og næstformand i Forum Christiansfeld.

Christiansfeld: Borgerne i Christiansfeld har længe drømt om et lægehus i byen. Ifølge Jørgen Bøytler, præst i Brødremenigheden og næstformand i Forum Christiansfeld, har et lægehus nok været på tale i seks-otte år, og derfor glæder han sig naturligvis over, at Kolding Kommune netop har fået ti millioner kroner til et splinternyt lægehus i Christiansfeld.

- Det er rigtig vigtigt for Christiansfeld, for der er jo behov for læger i en by med 3500 indbyggere. Vi ved, at de fleste af de læger, der er i Christiansfeld, er tæt på pensionsalderen, så der er behov for at tænke nyt. Det er rigtig vigtigt for menneskerne i byen og for kommunen, der gerne vil have flere til Christiansfeld, at der er faciliteter som for eksempel et lægehus, siger Jørgen Bøytler.

Byrådet besluttede på det seneste byrådsmøde at købe tankstationen i Kongensgade. Her kommer lægehuset til at ligge, og det er en placering, der kommer til at gavne Christiansfeld, forudser Jørgen Bøytler.

- Jeg synes, det er flot, at kommunen har købt grunden. Det at få et lægehus ind midt i byen kommer til at blive rigtig fint i forhold til, at vi gerne vil have en levende by, siger han.