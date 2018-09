Brødre genåbner Garant i Kolding

Butikken er genåbnet i de samme lokaler med samme personale og samme sortiment som tidligere. De fem i butikken tæller også gulvfolk, og derfor tilbyder Garant Kolding fortsat at montere tæpper, gulve og gardiner, som er købt i forretningen.

Kolding: Da Gulventreprise Danmark gik konkurs 16. august tog den tæppebutikken Garant Kolding med i faldet. Men nu har de to brødre Lars og Jørn Høi, der i forvejen driver en række Garant butikker i Sydjylland, købt Garant Kolding ud af konkursboet og genåbnet forretningen på Lærkevej 7. Det skete mandag 10. september.

Tilbyder kompensation

Hos medarbejderne er der stor glæde over at være i gang igen.

- Vi er alle glade for, at Garant Kolding starter igen, siger butikschef Charlotte Guldberg Nielsen.

Genåbningen bliver markeret i den første uge af oktober med et stort åbningssalg.

- Det er vigtigt for Garant Kolding at komme godt i gang, så derfor vil vi yde kompensation til de privatkunder, der har et tilgodehavende i det tidligere selskab, forklarer Charlotte Guldberg Nielsen.

Hun opfordrer tidligere kunder, som har penge eller varer til gode hos Garant Kolding, til at kontakte butikken for nærmere information.

Åbningstider i butikken på Lærkevej 7 er mandag til fredag kl. 10 til 17.30 og lørdag kl. 10 til 14.