Brødfabrik går efter endnu flere af de største kæder

Brødfabrikken Easyfood, der har 150 ansatte, hævede omsætningen i 2017 samtidig med, at virksomheden har investeret kraftigt for at være klar til at handle med endnu flere af de helt store, udenlandske kæder.

Kolding: Kundelisten tæller Starbucks, Tchibo og McCafe, og Easyfood vil gerne have endnu flere af de helt store kunder. Fødevarevirksomheden Easyfood, der har base i Kolding, har derfor investeret kraftigt i produktionsudstyret i løbet af 2017. Easyfood leverer brødprodukter, der kun kræver minimale køkkenfaciliteter og er nemme at handtere, og de har fået godt fat i markedet ikke mindst i udlandet. I 2017 landede virksomheden et overskud på 14,2 millioner kroner efter skat, skriver virksomheden i pressemeddelelse. - Innovation handler ikke kun om at udvikle nye produkter, men ogsa om at have et helt unikt produktionsudstyr, der sammen med unikke kompetencer hos medarbejderne sikrer os en fordel i markedet, udtaler Flemming Paasch, der er administrerende direktør og medejer af Easyfood. - Derfor har vi i 2017 tænkt langsigtet og investeret mange penge i at stå stærkere produktionsmæssigt. Det gør, at vi nu også er firstmovere på teknikken og har maskiner og muligheder, som ingen andre har. Det betyder, at vi både kan producere hurtigere i større mængder og tilbyde skræddersyede løsninger, forklarer direktøren.

Kort om Easyfood Easyfood udvikler og sælger brødprodukter til det danske og det globale marked. Virksomheden fokuserer især på færdige løsninger og koncepter til convenience-kaffebarer, det kan være Starbucks og McCafe, og cafeer. Virksomheden, der blev etableret i 2000, har 150 ansatte.

Vil eje kategorien Omsætningen steg fra 260 millioner kroner i 2016 til 297 millioner kroner i 2017. Væksten skyldes ikke mindst succes i udlandet og de store kæder som blandt andet Starbucks og McCafe. På bundlinjen står et overskud på 14,2 millioner kroner mod et overskud i 2016 på 15,1 millioner kroner. Resultatet er pavirket af de ekstraordinære omkostninger forbundet med de store investeringer i produktionsanlægget i andet halvår 2017. - Set i lyset af vores investeringer var 2017 et godt år, der gør, at vi nu står endnu stærkere i udlandet. Vores målsætning er stadig at eje kategorien med kaffebarer og cafeer, og at vi bliver endnu mere attraktive for de store spillere i markedet, når vi kan skabe endnu bedre løsninger til dem, udtaler Flemming Paasch.