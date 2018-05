Bred politisk opbakning til at nedlægge skole

- Der er for få elever på den skole. Der kunne have været flere børn, men nogle af forældrene kører deres børn til Sdr. Bjert, siger næstformand i børne- og uddannelsesudvalget, Hanne Dam (S).

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til embedsmændenes forslag om at nedlægge skolen i Sdr. Stenderup fra den radikale Jesper Elkjær, men resten af partierne i udvalget er klar til at bakke op om en lukning i Sdr. Stenderup.

- Når man fagligt set på elevtallet og fordelingen på klassetrin, synes jeg ikke, at skolen er bæredygtig. Man skal se på både faglighed og trivsel, og jeg har svært ved at forsvare en så lille skole. Når jeg ser på fremtidsprognoserne, ser det heller ikke holdbart ud, siger Hans Holmer.

Det mener SF's medlem af børne- og uddannelsesudvalget, Hans Holmer, der ligesom sine kolleger i udvalget vil stemme for at lukke skoledelen af Børneuniverset i Sdr. Stenderup fra næste skoleår. Børneuniverset hører under Sdr. Bjert Centralskole.

En pinefuld proces

Enhedslistens Benny Dall understreger, at han aldrig har været vild med den løsning, man fandt på i Sdr. Stenderup med at fjerne de ældste klasser og lægge skolen ind under Sdr. Bjert Centralskole. Det var Knud Erik Langhoff (K) og Jørn Pedersen (V), der stod fadder til det.

- Det har været en pinefuld proces. Forslaget kom hen over en nat og kom ud af den blå luft uden, at man havde en ordentlig proces, hvor man undersøgte forældrenes opbakning og ønsker. Jeg har sagt på et vælgermøde derude, at de ikke kunne fortænke os i at stirre på skolen, for det er en dyr løsning, siger Benny Dall.

Venstres Jakob Ville erkender, at det altid er sårbart at lukke et skoletilbud i et lokalområde.

- Men vi må mande os op og tage det på os, siger han, der lægger vægt på, at børnehaven i Sdr. Stenderup bevares, og at de lokale beboere skal være med til at finde ud af, hvad de tomme skolebygninger skal huse i fremtiden.