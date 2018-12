Brandmand på julevagt: Vi frygter jo ikke noget

På Falckstationen i Kolding var der fred og slumrende ro ved middagstid 2. juledag, men tag endelig ikke fejl. Mandskabet er i konstant beredskab og klar til at være ude af klappen og på vej på under ét minut.

Kolding: - Hallooo, råber fotografen og jeg, mens vi går ind gennem det mennesketomme køkken med fint pyntet, lysende juletræ, aflangt spisebord, komfur, ovne og køleskab. Vi går videre hen ad en lang, tom gang. "Garage", står der på et skilt, og lige bag døren tårner en stor rød brandbil sig op med to par kæmpestore støvler placeret lige foran - klar til at hoppe i. Så høres trin ude fra gangen. Det er den 33-årige brandmand Mads Mikkelsen, der har hørt nogen råbe, så han har forladt sit lune hvilested oppe på førstesalen på den stille Falck-station. Mads Mikkelsen er en af de fire faste brandfolk, der har vagten på Falckstationen ved Kolding Havn denne 2. juledag. Men selvom alt ånder ro og fred, så er de fire konstant klar til at afgå indenfor bare ét minut, hvis alarmen lyder. Ude omkring ved julefrokostbordene i Kolding sidder yderligere otte deltidsbrandmænd med hver sin bipper. Hvis den giver lyd, står de på stationen indenfor fem minutter. Indtil nu har juledagene været forholdsvist rolige for brandfolkene med otte udrykninger til især mindre brande siden lille juleaften.

Det bedste er altid at være med til at hjælpe nogle og gøre en forskel. Det er i bund og grund derfor, vi er her. Ronny Fuhlendorff, 49 år, ambulanceredder

Foto: Mette Mørk Brandfolkene Magnus Larsen (til venstre) og Mads Mikkelsen sammen med ambulanceredder Ronny Fuhlendorff på 2. juledagsvagt på Falckstationen i Kolding. De er klar til at rykke ud hvert eneste minut - men indtil alarmen lyder, hygger de sig med film, hockey, en lur og dejlig aftensmad, hvis de altså ikke er kaldt på opgave. Foto: Mette Mørck

De fire fastes vagt startede klokken 07.30 og varer et døgn. Proceduren om morgenen er fast. Det afgående hold fortæller, om der er særlige forhold at være opmærksom på - eksempelvis vedrørende materiellet. Efter en kop morgenkaffe går de fire ud og starter alle biler og tjekker, at alt udstyr virker, som det skal. Måske går en i gang med at forberede aftensmaden, som i dag er en god, velhængt bøf med bønner og kartofler. - Og så går vi ellers bare og venter på, at der sker noget. I dag har vi set en film, der hedder White Boy Rick, og om lidt skal vi over og spille lidt hockey i garagen, når vi har fået kørt bilerne ud. For sådan en 2. juledag er der ikke noget andet arbejde, vi skal ordne, fortæller brandmanden, da ambulanceredder Ronny Fuhlendorff dukker op. Ronny er 49 år og har været redder, siden han var 18. Lige nu er seks af hans kolleger afsted på sygeopgaver med tre ambulancer.

Foto: Mette Mørk De er klar til at hoppe i støvlerne på et splitsekund. Foto: Mette Mørk

Værst og bedst Ligesom brandfolkene er Ronny Fuhlendorff vant til at blive spurgt om, hvad hans værste og bedste oplevelse har været, og hvad han frygter mest. - Mange vil gerne høre det der med døde og syge børn, og når vi rykker ud, er det jo også altid, fordi nogle er kommet til skade, at der er ild i ting, eller at nogle er blevet alvorligt syge. - Men det bedste er altid at være med til at hjælpe nogle og gøre en forskel. Det er i bund og grund derfor, vi er her. Det værste, der kan ske for mig, er, at jeg ikke slår til, for så har jeg ikke forberedt mig godt nok, siger Ronny Fuhlendorff og fortæller historien om dengang, han blev kaldt ud til en kollega, der var fundet livløs. - Jeg kan næsten ikke huske turen turen derud. Men det var godt, vi var der den gang, for kollegaen blev reddet og er tilbage på arbejdsmarkedet, smiler han. Mads Mikkelsen supplerer: - Vi frygter jo ikke noget. Er det så stort, at det kræver mere, end vi selv kan klare, så trykker man bare på den store knap og sætter i gang. Her og nu.

Foto: Mette Mørk 2. juledagsvagten hos Falck. Foto: Mette Mørk

