Brandkadetternes fremtid er så godt som sikret i Kolding

Også de næste to år kan Trekantområdets Brandvæsen og Ungdomsskolen efter alt at dømme uddanne brandkadetter. Erfaringerne fra projektets første to år er gode, og derfor er der kommunale kroner på vej til uddannelsen.

Kolding: Samarbejde, ansvar og disciplin. Det er nogle af de kompetencer, som flere kuld af brandkadetter i Kolding har fået ind under huden i deres branduddannelse. De sidste tre år har Trekantområdets Brandvæsen og Ungdomsskolen i et samarbejde uddannet unge brandkadetter med finansiering fra Trygfonden og Veluxfonden. Den finansiering ophørte i 2017, og derfor var brandkadetternes fremtid usikker. Nu er uddannelsen dog tilbage på sporet med kommunale kroner. Onsdag giver arbejdsmarkedsudvalget en tommelfinger i vejret til at bruge 300.000 kroner årligt i 2018 og 2019. - Vi har allerede drøftet det, og jeg skulle tage meget fejl, om der ikke er enig indstilling til, at vi siger "go" til at fortsætte det her projekt, siger udvalgsformand Poul Erik Jensen (S). For en måned siden uddelte han brandkadetbeviser til den seneste gruppe af unge mennesker, der færdiggjorde uddannelsen. De havde været i gang siden september sidste år.

Brandkadetter Brandkadetter rekrutteres fra 7.-10. klasse og er i alderen 13-18 år. På det seneste hold var brandkadetterne fra Skovparken i Kolding og fra Vamdrup.Det årlige budget for at gennemføre to hold à 12 unge er 600.000 kroner. Trekantbrand og Ungdomsskolen Kolding betaler halvdelen. Onsdag tager arbejdsmarkedsudvalget stilling til, om kommunen skal betale den anden halvdel. Sagen skal også omkring børne- og uddannelsesudvalget.



Formålene med brandkadetforløbet er blandt andet at gøre de unge i stand til at gennemføre uddannelse og fastholde arbejde, samt at skabe ambassadører for brandvæsnet i de udsatte boligområder.