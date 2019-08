Christiansfeld: En 58-årig landmand kom uheldigt af sted, da han torsdag aften skulle brænde lidt af sin mark af.

Ilden bredte sig nemlig hurtigere, end han havde forudset, og så måtte politi og brandvæsen rykke ud for at få styr på branden. Det oplyser Sydøstjyllands Politi fredag.

Politiet fortæller desuden, at manden er blevet sigtet for at have overtrådt miljøloven, efter ilden bredte sig.