Kolding: Køkkenet i et ubeboet træhus på Fjordvej gik op i flammer søndag eftermiddag. Brandvæsnet modtog alarmen lidt tre og fik hurtigt branden under kontrol, så den ikke spredte sig til tagkonstruktionen, fortæller indsatsleder Henning Holm for TrekantBrand, der var på stedet med tre biler.

- Der er ild i køkkenet, da vi kommer herud, men vi fik branden slukket, inden den bredte sig. Der var ikke fare for, at branden ville sprede sig til andre bygninger. Der er ikke andre huse i umiddelbar nærhed, og der var ikke andre, der var generet af branden, siger Henning Holm.

Politiets teknikere skal nu undersøge brandårsagen.