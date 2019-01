Brand i gård: Stuehus er brændt ned

Kolding: Mandag eftermiddag har der været brand i en gård på Svanemosevej. Det oplyser Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Meldingen om branden landede hos politiet klokken 13.54, og cirka halvanden time senere forlod patruljen igen gården. Jørn Bystrup fortæller, at stuehuset er brændt ned, men at der hverken er kommet dyr eller mennesker til skade under branden. En sidebygning har ligeledes taget skade under branden.

Vagtchefen fortæller, at politiet har en mistanke om, at branden er opstået i et fyr.