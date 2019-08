Kolding: Der er stor røgudvikling i en etageejendom ved Vifdam, hvor alle beboerne er blevet evakueret af TrekantBrand. Brandvæsenet er i færd med at slukke branden, og ifølge vagchef for Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, så ser det ud til, at røgen er begrænset til en enkelt lejlighed i stueetagen.