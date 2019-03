Kolding: En mindre brand brød ud natten til søndag i en bolig på Gammel Kongevej i Kolding. Branden skyldtes en affugter, der var kortsluttet.

De to beboere i huset blev kørt til sygehuset for at tjekke for røgforgiftning.

Der var ikke sket anden skade i huset end en mindre sod- og røgskade ved affugteren.