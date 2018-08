Bramdrupdams serie 2-hold går glip af superligabesøg

Fredag blev der trukket lod til anden runde i den danske pokalturnering, Sydbank Pokalen. Bramdrupdam GIF er det ene af de kun to tilbageværende serie 2-hold i turneringen og kunne have trukket et superligahold.

Kolding: Hvad har Bramdrupdam GIF og Bjæverskov IF tilfælles?

Begge fodboldhold spiller i serie 2, og begge er stadig med i Sydbank Pokalen. Dermed er Bramdrupdam og Bjæverskov de lavest rangerende hold, der stadig er med i turneringen.

Tirsdag spillede Bramdrupdam sig videre til anden runde foran 250 tilskuere, og var derfor med i bowlen under fredagens lodtrækning, hvor otte superligahold trådte ind i turneringen. Bramdrupdam kunne have trukket AGF eller Hobro, men endte med at trække et hold med knap så meget stjernestøv, nemlig Dalum fra 2. division.

- Det er noget skuffende. Det var næsten det kedeligste, det kunne blive. Vi havde håbet at trække et af de sjove hold, siger Thomas Lunderskov, holdets spillende træner.

- Med de positive briller på kan man sige, at så har vi da større chance for at gå videre.