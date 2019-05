Brændkjær Byfest byder på et overflødighedshorn

Kolding/Brændkjær: Brændkjær Byfest afvikles fra onsdag 5. juni til lørdag 8. juni med et væld af aktiviteter, her nævnes blot nogle af dem:

Grundlovsdag 5. juni holder Brændkjærborgere i alle aldre grundlovstaler.

- Vi har givet grundloven til en borger mellem 0-20 år, 20-40 år, 40-60 år, 60-80 år og 80-100 år og bedt dem hver især holde en grundlovstale om deres mest elskede paragraf, og hvad den betyder for dem. Det foregår under den store blodbøg på hjørnet af Agtrupvej og Brændkjærgade. - Når vi har fejret demokratiet, skal vi fejre årets Brændkjærbajer. Vi fandt vinderen ved et lukket arrangement i februar, lyder det fra byfestarrangørerne.

Fra kl. 16.30 til kl. 17.30 holdes Brændkjærkirkens gavekoncert.

- En time i kirken med musik, poesi og andet skønt, lyder det i invitationen.

Torsdag 6. juni 14.15-15.00 inviteres børnene til at dyste om at lave den bedste sodavand i skolens SFO. Samme dag inviterer lærerne på skolen til at få rørt både lårmuskler og lattermuskler, når de står for spil og lege i skolens gymnastiksale og svømmebad, og elever fra skolens 6. klasser laver danseværksted.