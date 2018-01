Bowlingkuglerne er lagt væk: Nu skal Vamdrup kridte danseskoene

Vamdrup: Daniel Carstensen og Leo Madsen glæder sig. Den 20. januar slår de nemlig dørene op til Party Land Vamdrup med et bal med levende musik og dans.

Rollerne er fordelt sådan, at Daniel skal drive stede, og Leo ejer bygningen.

Hvordan fandt I på, at I ville lave et dansested?

- Jeg er musiker og kom i snak med Leo Madsen, der spurgte, om jeg var interesseret i en bowlinghal, fortæller Daniel Carstensen.

Det var han ikke.

- Til gengæld foreslog jeg, at vi kunne lave en dansehal til forskellige fester. Og så for et halvt års siden ringede Leo og sagde, at han havde tænkt over, at mit forslag var en god idé, siger Daniel Carstensen.

Bowlingbanerne er pillet ned, og det 500 kvadratmeter store lokale er blev sat i stand for flere hundred tusinde. Her er blandt andet bygget en scenen, lagt nyt gulv og installeret nyt el.